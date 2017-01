Weer record Kruiswijk: 25.188 minuten zonder doelpunt

Arnold Kruiswijk van Vitesse scoorde nog nooit in de eredivisie. Dat heeft hem zondagmiddag een record opgeleverd.

In de eerste helft van het duel met AZ passeerde hij John Veldman als veldspeler met de meeste doelpuntloze minuten op het hoogste niveau. Veldman kwam tot 25.127 minuten zonder treffer, Kruiswijk ging daar na een half uur spelen overheen en staat nu op 25.188 minuten.

Voor het eredivisierecord had Kruiswijk 302 wedstrijden nodig. Hij maakte op 27 augustus 2002 in het shirt van FC Groningen zijn debuut op het hoogste niveau. De tegenstander was destijds AZ.

De 32-jarige Kruiswijk had al een record in handen: hij maakte het snelste eigen doelpunt in de eredivisie. Op 10 september 2006 passeerde hij als speler van FC Groningen al na negen seconden zijn eigen keeper Bas Roorda.

Zondagmiddag stapte hij overigens als winnaar van het veld in Arnhem. AZ werd met 2-1 verslagen.