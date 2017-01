Wesley So is winnaar geworden van het 79ste Tata-toernooi. In de laatste ronde versloeg de 23-jarige Amerikaan de RusĀ Ian Nepomniasjtsji, waarmee hij zijn puntentotaal op 9 uit 13 bracht. Geen van zijn naaste rivalen kon hem toen nog inhalen.

So bleef ongeslagen op het prestigieuze schaaktoernooi. Hij won vijf partijen en speelde acht keer remise, onder anderen tegen wereldkampioen Magnus Carlsen en de Nederlandse troef Anish Giri.