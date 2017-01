'Tientallen doden bij aanval commando's VS in Jemen'

Bij een helikopteraanval in het zuiden van Jemen zijn tientallen mensen om het leven gekomen, onder wie burgers en vermoedelijke leden van al-Qaida. Getuigen en lokale overheidsfunctionarissen zeggen tegen persbureau's dat het een aanval was van Amerikaanse commando's.

De aanval vond plaats in het district Yakla in de zuidelijke provincie al-Bayda. Volgens lokale autoriteiten openden Amerikaanse Apache-helikopters het vuur op verschillende gebouwen die in handen zijn van al-Qaida, waaronder een ziekenhuis, een school en een moskee.

Het Pentagon heeft de aanval nog niet bevestigd. Het zou de eerste commando-operatie onder het presidentschap van Donald Trump zijn. Vorige week was in Jemen de eerste drone-aanval onder Trump.