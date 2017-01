Koude oorlog krijgt climax in Luxemburgse modder

Van Aert reageerde koeltjes op alle vragen. Hij heeft géén attest aangevraagd, zo verzekerde hij. "Ik voel me ook niet zo aangesproken." En over het openbaar maken van dopingcontroles zei hij dit: "Of ik het ga doen? Ik denk het niet. Het is onderdeel van de privacy."

Tegelijk uitte hij nog zijn ongenoegen. "Wat ik jammer vind, is dat sommige mensen niet geloven dat ik knieproblemen heb. Die andere dingen? Dat hoort bij een WK denk ik."

'Janker'

Van der Poel ondervond eerder al wat er allemaal bij een WK kan komen kijken. De coach van Van Aert, Niels Albert, had kritiek geuit op het feit dat de vader van Van der Poel het parcours mag uitstippelen. Dat zou de Nederlander voordeel opleveren. Het parcours was bovendien meer geschikt voor Mathieu van der Poel dan voor Van Aert, zo was de lezing.

Van der Poel junior reageerde met een sneer en noemde Albert een 'janker'. Kortom, de toon was gezet.