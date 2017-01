Witte Huis: telefoongesprek Trump en Poetin betekenisvolle start

Het Witte Huis noemt het telefoongesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin "een betekenisvolle start om de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland te verbeteren". De Amerikaanse president sprak gisteren voor het eerst sinds zijn beëdiging rechtstreeks met zijn Russische collega.

Volgens het Witte Huis duurde het telefoongesprek bijna een uur en is een reeks onderwerpen behandeld: van de strijd tegen IS tot manieren om meer vrede te bewerkstelligen. Het Kremlin zei eerder al dat de strijd tegen IS in Syrië aan bod was gekomen tijdens het telefoongesprek tussen beide leiders. De medewerkers van de twee zouden ook werken aan een persoonlijke ontmoeting.

De verklaring van het Witte Huis richt zich enkel op veiligheidskwesties. Trump en Poetin hebben ook over de situatie in het Midden-Oosten, het Iraanse atoomprogramma, de Noord-Koreaanse kwestie en het conflict in Oekraïne gesproken.

Oekraïne en sancties

Het Kremlin noch het Witte Huis heeft in de verklaringen iets gezegd over de sancties tegen Rusland. Die werden ingesteld na de Russische annexatie van de Krim. Volgens Amerikaanse functionarissen is het onderwerp tijdens het telefoongesprek vermeden om positief te beginnen en niet meteen de moeilijke kwesties aan de orde te stellen.

Trump overweegt de sancties tegen Rusland op te heffen. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Democraten en Republikeinen in de VS en Europese landen als Frankrijk en Duitsland.

De kwestie-Oekraïne en de relatie met Rusland besprak Trump gisteren in telefoongesprekken met de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande. In die gesprekken heeft Trump het belang van de NAVO onderstreept. Ook heeft hij opnieuw benadrukt dat het van belang is dat elke lidstaat zijn financiële bijdrage levert aan het bondgenootschap.

Eerder zei Trump over de NAVO dat het bondgenootschap "verouderd" is.