Jannes van der Wal, de onbegrepen dammer

Idzenga verklaart waarom de redactie van Andere Tijden Sport besloot een portret van de dammer te maken. "Jannes was een bijzondere man. Mediageniek. Er is een bepaald beeld ontstaan van hem, als beroemdheid, als persoon, waar we graag een draai aan wilden geven."

"Zijn ouders komen in de uitzending ook aan het woord. Die zijn al ver in de tachtig. Ze zijn begrijpelijkerwijs nog steeds verdrietig, want het is niet fijn als je je zoon overleeft. Zij schetsen toch ook een heel mooi beeld van Jannes. Dat het hem allemaal een beetje overkomen is, dat hij een kwetsbare jongen was."

Jannes overlijdt in 1996 aan een agressieve vorm van leukemie. "Hij stierf nog voor zijn veertigste. Hij had zijn leven op dat moment net weer een beetje op de rit. Dat maakt het extra verdrietig. Het is een onaf leven. Maar hij heeft ons veel nagelaten."