Arndt de beste in Cadel Evans Great Ocean Race

Sunweb-renner Nikias Arndt heeft de Cadel Evans Great Ocean Road Race op zijn naam gebracht. De Duitser was in het Australische Geelong na een koers over 174 kilometer, in de sprint te snel voor Simon Gerrans.

In de slotfase van het heuvelachtige parkoers probeerden onder anderen Rafa Valls, Richie Porte en Chris Froome een gat te slaan, maar zij kwamen niet weg.

Arndt overleefde met de hulp van zijn ploeggenoot Wilco Kelderman het laatste klimmetje en had nog net genoeg over om de 600 meter voor het einde ontsnapte Cameron Meyers te passeren. "Na al dat werk van Wilco wist ik dat ik niet op mocht geven", aldus de 25-jarige Arndt.

De Duitser is de opvolger van Peter Kennaugh. In 2015 won Gianni Meersman de eerste editie van WorldTour-koers.