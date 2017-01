Foetusfotograaf Lennart Nilsson (94) overleden

De Zweedse fotograaf Lennart Nilsson is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij ontwikkelde in de jaren 60 een techniek om foetussen in de baarmoeder te fotograferen. Zijn boek Het grote wonder is nog altijd populair bij aanstaande ouders.

Amateurfotograaf Nilsson begon zijn carrière met reportages over ijsberenjacht en een vroedvrouw in Lapland. Als oorlogscorrespondent versloeg hij de strijd tegen de nazi's in Noorwegen. Later specialiseerde hij zich in extreme close-ups van bijvoorbeeld insecten. Zijn werk werd onder meer gepubliceerd in Life en Paris Match.

Hij werd wereldberoemd toen hij in 1965 met een endoscoop kleurenfoto's maakte van foetussen in de baarmoeder. De foto van een foetus van 18 weken oud werd op de voorpagina van Life gepubliceerd.

"We waren eerst sceptisch of het hem zou lukken," schreef het fotomagazine in het begeleidende artikel, "maar daar gaf hij niks om. Hij zei gewoon: 'Ik kom wel langs als ik het verhaal heb'."