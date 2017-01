Onana heerst, Bosz laat Krul gaan als hij graag wil

Stormachtige ontwikkeling Onana

Met Krul leek Ajax afgelopen zomer een uitstekende vervanger voor Jasper Cillessen in huis te halen. Maar niemand bij de Amsterdamse club had voorspeld dat Onana zo'n stormachtige ontwikkeling zou doormaken. Zelfs nu Krul wedstrijdfit is, houdt de 20-jarige Kameroener de ervaren goalie uit de basis. En dat is niet eens voer voor discussie.

Krul keepte al 157 wedstrijden in de Engelse Premier League en is achtvoudig international van het Nederlands elftal. Het was een gok van Ajax om hem naar Amsterdam te halen - Krul was immers nog geblesseerd aan zijn knie - maar de gok werd genomen. Ajax bereikte met Newcastle United een akkoord over een huurperiode van een seizoen, twee jaar na zijn heldenrol op het WK in Brazilië.

Geen spijt

In de tijd dat Krul in Amsterdam revalideerde van zijn knieblessure, werd Onana voor de leeuwen gegooid. En dat deed hij met verve. Onana ontpopte zich als een zeer betrouwbare sluitpost. De rentree van Krul, die eind oktober fit was verklaard, kwam steeds dichterbij. Trainer Peter Bosz had echter geen reden om zijn doelman te wisselen.

Onana gaf Bosz ook geen reden. Hij liet zelfs de Afrika Cup schieten. Zijn land Kameroen bereikte zaterdag de halve finales in Gabon. "Ik zou daar wel heen willen, maar ik moet werken", zegt Onana. "We moeten aan de bak om de landstitel te winnen. Daarom ben ik hier. En nee, ik heb absoluut geen spijt dat ik niet gegaan ben."