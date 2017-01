GroenLinks en D66 vragen Rutte decreet Trump te veroordelen

D66 en GroenLinks verwachten van premier Rutte een krachtig protest tegen het Amerikaanse inreisverbod voor vluchtelingen en mensen uit islamitische landen. D66-leider Pechtold en GroenLinks-leider Klaver vinden dat het kabinet niet mag zwijgen omdat het decreet van president Trump is gebaseerd op discriminatie op basis van geloof en afkomst.

Ze vinden de reactie van minister Koenders van Buitenlandse Zaken onvoldoende. Koenders liet gisteren in een korte verklaring weten dat hij bezorgd is over de rechtmatigheid en de gevolgen van de maatregel. Hij noemde het belangrijk dat het niet tot discriminatie leidt en zei dat hij de toepassing van de maatregel goed in de gaten houdt.

"Er zijn momenten dat je voelt: nu mag ik niet stil blijven, nu moet ik opstaan. Dit is zo'n moment", zegt Pechtold. Volgens Klaver is het decreet in strijd met alles waar Nederland en de VS voor staan.

SP en PvdA

SP-leider Roemer vindt dat Rutte meteen had moeten reageren. "Mensen weigeren, niet om wat ze doen, maar om wat ze geloven, waar is de minister president als je hem nodig hebt, schrijft hij op Twitter.

Ook PvdA-leider en vicepremier Asscher veroordeelt de maatregel van Trump. Hij noemt mensen weigeren op basis van geloof of geboorteplek discriminatie en spreekt van een klap in het gezicht van de vrije wereld. Asscher zegt niet of hij een reactie van premier Rutte of een hardere reactie van minister Koenders verwacht.

Wilders

PVV-leider Wilders prijst Trump juist en zegt dat hij hetzelfde zou hebben gedaan. "Het is de enige manier om veilig en vrij te blijven". Hij hoopt dat Trump ook Saudi-Arabië en andere islamitische landen aan de lijst toevoegt.