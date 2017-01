Noriega voor hersenoperatie uit gevangenis

De Panamese ex-dictator Manuel Noriega heeft de gevangenis in Panama verlaten voor een hersenoperatie. Hij moet een hersentumor laten verwijderen.

Onder zware bewaking verliet de 82-jarige Noriega de gevangenis en werd naar het appartement van een van zijn dochters in Panama City gebracht. Daar blijft hij onder huisarrest tot 28 april. De operatie staat gepland voor 15 april.

Na drie maanden zal de rechter beslissen of hij terug moet naar de gevangenis, of dat hij buiten mag herstellen.

Drugshandel

Noriega was het grootste deel van de jaren tachtig aan de macht in Panama. In die tijd maakte hij Panama tot een centrum van drugshandel en internationale witwaspraktijken.

Een Amerikaanse militaire interventie maakte in 1989 een eind aan zijn bewind. Hij werd daarna in de VS veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar voor drugshandel.

In 2010 wees de Amerikaanse regering hem aan Frankrijk, waar hij werd veroordeeld voor het witwassen van zwart geld en het vermoorden van politieke tegenstanders. Frankrijk leverde hem daarna uit aan Panama, waar hij zijn straf mag uitzitten.