In het BrabantseĀ Schijndel is een jongen van 14 jaar in het ziekenhuis terechtgekomen nadat hij een overdosis harddrugs had ingenomen.

De tiener werd gisteravond met eenĀ ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel, meldt de politie.

Het is nog onduidelijk wat voor soort drugs de jongen had gebruikt.