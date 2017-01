Prinses Diana na twintig jaar herdacht met standbeeld

De Britse prinses Diana krijgt twintig jaar na haar dood een standbeeld. Haar zoons, de prinsen William en Harry, hebben opdracht gegeven tot de bouw van een standbeeld in de tuin van Kensington Palace in Londen, het vroegere huis van Diana.

In een gezamenlijke verklaring zeggen William en Harry dat na twintig jaar het moment is gekomen om "haar positieve invloed op Groot-Brittannië en de wereld te herdenken met een permanent standbeeld".

De prinsen hopen dat het kunstwerk bezoekers van het paleis helpt om terug te blikken op Diana's leven en haar nalatenschap. Koningin Elizabeth staat achter de plannen van haar kleinzoons.

Prinses Diana kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk, toen ze in een tunnel in Parijs achterna werd gezeten door de roddelpers. De begrafenis van de populaire 'Lady Di' werd wereldwijd door miljoenen mensen gevolgd op televisie.