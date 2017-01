Richeze wint, Mollema houdt stand

Maximiliano Richeze heeft in de Ronde van San Juan de zesde etappe op zijn naam geschreven. Bauke Mollema behield zonder veel moeite de leiderstrui.

Richeze maakte deel uit van een groep van elf vluchters die in de finale was gereduceerd tot een trio. Na 168 kilometer in de verzengende hitte hield de Argentijn Olviero Troia (Ita) en Nicolai Tivani (Arg) achter zich.

De winst van Richeze was de vierde van de QuickStep-ploeg in deze ronde. Mollema peddelde mee in het peloton en lijkt de eindzege niet meer te kunnen ontgaan. Zondag wordt de Argentijnse rittenkoers afgesloten met een vlakke etappe over 138 kilometer.