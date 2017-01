Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met aanvaller Martin Pusic. De 29-jarige Oostenrijker wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Midtjylland. Bij de Deense club van Rafael van der Vaart was hij in 72 duels goed voor 25 goals.

"Martin volgen we al langer", aldus trainer Alex Pastoor op de clubsite. "We zijn blij dat we met hem een balvaste aanvaller toevoegen aan onze selectie met internationale ervaring die bewezen heeft doelpunten te kunnen maken."