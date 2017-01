Heracles weer niet beloond: typisch 2017

Twaalfde plaats

Ook een week eerder tegen FC Twente leverde een goede tweede helft geen punt(en) op. En zo zakte Heracles op de ranglijst naar de twaalfde plaats. De ploegen op de nacompetitieplekken hebben slechts vier punten minder.

Maar Stegeman weigert het somber in te zien. "Ik heb grote fases gezien waarin we uitstekend hebben gespeeld. We hebben hier onnodig puntverlies geleden. Maar ik ben content met de manier waarop we voetballen. Ben ervan overtuigd dat als we zo doorgaan, de punten wel komen."