Kunstrijder Fernández pakt vijfde Europese titel op rij

Kunstrijder Javier Fernández heeft in Ostrava voor de vijfde keer op rij de Europese titel veroverd. De tweevoudig wereldkampioen was met 294,94 punten een klasse apart. Hij leidde na de korte kür al riant en kreeg ook de hoogste score voor zijn vrije kür, ondanks een harde val bij een viervoudige salchow.

De 25-jarige Spanjaard reed zijn korte kür op het door Paco de Lucia en Placido Domingo vertolkte Malaguena en zijn vrije kür op muziek van Elvis Presley.

Maxim Kovtoen stond net als in 2015 (zilver) en 2016 (brons) op het podium. De Rus werd met 266,80 tweede, voor zijn landgenoot Michail Koljadai (250,18), die voor het eerst een EK-medaille won.