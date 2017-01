Traoré met Burkina Faso naar halve finales Afrika Cup

Burkina Faso heeft als eerste land de halve finales in de strijd om de Afrika Cup bereikt. Dankzij twee treffers in de laatste tien minuten werd Tunesië in Libreville met 2-0 verslagen.

Voor rust zorgden de Tunesiërs voor de meeste dreiging, maar vooral Taha Yassine Khnisi had het vizier niet op scherp staan. En bij een corner kwam Mohamed Ali Yacoubi een teenlengte tekort om de 1-0 binnen te glijden. Aan de andere kant lepelde Ajacied Bertrand Traoré de bal met een subtiel schot op de lat.

Na rust was het zwak wat beide landen het publiek voorschotelden. De verlenging leek aanstaande, maar in de 81ste minuut pegelde Aristide Bancé ineens de 1-0 op het scorebord. De Tunesiërs besloten tot een slotoffensief, maar drie minuten later velde Prejuce Nakoulma in de omschakeling het vonnis.

Om 20.00 uur volgt de tweede kwartfinalewedstrijd op zaterdag: Senegal-Kameroen.