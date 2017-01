Podcast: het beste uit het Oog

Correspondent Michel Maas schreef de autobiografische roman Commandant Konijn over een verslaggever die door zijn oorlogsverslaving wegdreef van zijn oude leven. Maas is nu correspondent in Zuidoost-Azië en deed in het verleden verslag van de oorlog in Kosovo. Hij vertelde Rob Trip over zijn eigen ervaringen met oorlog.

Rob Trip sprak ook met Jeroen Krabbé over zijn nieuwe serie over Picasso, die deze week begon. In de achtdelige serie reist Krabbé met zijn rode Volvo door de geschiedenis van de Spaanse schilder.

Voor de Turing-gedichtenwedstrijd kozen alle Oog-presentatoren hun favoriete gedichten uit de top-100. In deze podcast scheidend Dichter des Vaderlands Anne Vegter, die Trips favoriet voordraagt.