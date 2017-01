IMF waarschuwt dat Griekse schulden uit de hand lopen

Als het internationale beleid tegenover Griekenland niet verandert, komt dat land nooit van zijn schuldenberg af. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds in een nog vertrouwelijk rapport dat in handen is van de Financial Times.

De Griekse schulden zijn op de lange termijn "explosief" en "onhoudbaar", staat in het rapport. Tot 2060 zou de staatsschuld oplopen tot bijna drie keer het bruto binnenlands product van Griekenland.

De hervormingsprogramma's die onder druk van de EU op gang zijn gebracht, zijn volgens het IMF niet voldoende. De door de EU opgelegde strenge bezuinigingen in Griekenland zouden een averechts effect hebben.

De organisatie roept de eurozone op om veel meer te doen om de schulden van Griekenland te verlichten. Alleen dan kan de Griekse economie volgens het IMF uit het dal klimmen. De Europese Unie is tot nu toe tegen kwijtschelding van de schulden.