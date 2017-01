Robben scoort bij zege Bayern op lievelingstegenstander

In de Bundesliga hebben Bayern München en RB Leipzig op de achttiende speeldag geen fout gemaakt. Bayern won verdiend, mede dankzij een prachtige goal van Arjen Robben, met 2-1 bij Werder Bremen. Leipzig versloeg met enige moeite Hoffenheim met dezelfde cijfers.

Werder is al jaren de lievelingstegenstander van Bayern: het was de dertiende keer op rij dat Bayern de drie punten pakte tegen Bremen. Robben zette zijn ploeg na een half uur op het goede spoor met een fraaie treffer: na een rush van Franck Ribéry schoot de Nederlander de bal in één keer met links in de rechterbovenhoek.

In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde David Alaba de voorsprong met een vrije trap, waarna Werder na rust via Max Kruse iets terugdeed, maar niet genoeg.

Leipzig blijft op drie punten

Achtervolger RB Leipzig versloeg Hoffenheim met 2-1 en blijft daardoor op drie punten achterstand van Bayern staan. Hoffenheim kwam na een mooie counter tegen de verhouding in op 0-1 door Nadiem Amiri. De 1-1 kwam van Timo Werner, die van dichtbij binnen tikte.

De verdiende 2-1 viel na rust uit een van richting veranderd schot van Marcel Sabitzer. Hoffenheim stond toen al met tien man, nadat Sandro Wagner rood had gekregen.

Bazoer op de bank

VfL Wolfsburg, met Jeffrey Bruma in de verdediging en Riechedly Bazoer 90 minuten op de bank, ging thuis met 2-1 onderuit tegen FC Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd speelde.

Boven Darmstadt beginnen zich steeds meer donkere wolken samen te pakken. De hekkensluiter in de Bundesliga verloor thuis met 6-1 van FC Köln.