KLM weigert eerste VS-reizigers vanwege maatregel Trump

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zeven passagiers geweigerd op vluchten naar de Verenigde Staten. Dat is gebeurd vanwege het aangescherpte toelatingsbeleid dat de Amerikaanse president Trump gisteren per decreet invoerde. Het is niet duidelijk op welk vliegveld de geweigerde passagiers wilden instappen.

De zeven mensen hadden een visum voor de Verenigde Staten, zegt KLM. Ze mochten niet mee in het vliegtuig omdat ze in Amerika niet door de douane zouden zijn gekomen.

Zeven landen

Trump kondigde gisteren onder meer aan dat hij de komende drie maanden geen visa verstrekt aan mensen uit zeven landen. Hij neemt de maatregel naar eigen zeggen om moslimterroristen te weren. Het gaat om Iran, Irak, Libië, Somalië, Sudan, Syrië en Jemen.

Eerder vandaag werden vijf Irakezen en iemand uit Jemen door EgyptAir geweigerd. De mannen zouden na een stop in Caïro naar New York vliegen en zijn teruggestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen.