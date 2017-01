Ploumen lanceert website tegen abortusbeleid Trump

Minister Ploumen heeft een website gelanceerd om geld op te halen voor subsidies op gezinsplanning in ontwikkelingslanden. Daarmee hoopt ze de gevolgen op te vangen van het nieuwe Amerikaanse beleid over geboortebeperking in ontwikkelingslanden. Nederland heeft per direct 10 miljoen euro gedoneerd.

De nieuwe Amerikaanse president Trump schrapte op zijn eerste werkdag alle fondsen voor organisaties die seksuele voorlichting, anticonceptie, verloskundige zorg en veilige abortus faciliteren voor vrouwen in ontwikkelingslanden. In totaal gaat het om 600 miljoen euro en dat heeft volgens de minister verstrekkende gevolgen.

Minister Ploumen stelde daarop een internationaal fonds voor. Haar idee krijgt internationaal veel bijval. Het ministerie meldt dat er vele duizenden reacties uit zo'n 150 landen zijn binnengekomen. Een woordvoerder van de Canadese regering heeft gezegd dat Canada overweegt mee te doen met het Nederlandse initiatief.

Op de site shedecides.eu staat een videoboodschap van Ploumen en twee bankrekeningen waarnaar geld kan worden overgemaakt. De komende dagen zal de website verder worden uitgebreid.