Franse actrice Emmanuelle Riva overleden

In haar woonplaats Parijs is de Franse actrice Emmanuelle Riva op 89-jarige leeftijd overleden. Riva werd wereldberoemd met haar rol in Hiroshima mon amour in 1959. Die film was het begin van de Nouvelle Vague, een grote vernieuwing in de Franse filmindustrie. Daarna speelde ze in films van bekende regisseurs als Pontecorvo, Arrabal en Bellocchio.

In 1993 speelde Riva de moeder van Juliette Binoche in Trois Couleurs: Bleu, het eerste deel van de Trois Couleurs-trilogie van regisseur Krzysztof Kieślowski. Ze was ook dichter.

Bijna twintig jaar later maakte Riva een comeback in Amour van Michael Haneke. Het liefdesdrama kreeg een Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes en de Oscar voor beste buitenlandse film.