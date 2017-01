Berga pakt voor tweede keer titel op Weissensee

Ingmar Berga heeft op de Weissensee de nationale titel op natuurijs in de wacht gesleept. Berga, in 2014 ook al de beste in Oostenrijk, bleef in de 100 kilometer lange wedstrijd Gary Hekman (winnaar in 2011 en 2015) voor in de massasprint.

Na 80 kilometer reden er vijftien schaatsers op kop en omdat vijf ploegen voorin met twee man vertegenwoordigd waren, zag het er goed uit voor de kopgroep. De voorsprong van een halve minuut slonk echter en was na 90 kilometer gehalveerd.

Het peloton, met Hekman en Berga, had de kopgroep in de tiende en laatste ronde weer te pakken. Tweevoudig winnaar Arjan Stroetinga (2008 en 2012) kon na een val in de slotfase niet meesprinten.