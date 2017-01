Op diverse plekken ongelukken door broos ijs

Zie je iemand door het ijs zakken?

Ga dan nooit zelf het ijs op om die persoon te redden, waarschuwt Rob Dijkstra van de brandweer Gooi en Vechtstreek. "Bel meteen 112 en die sturen de hulpdiensten, waar nodig een duikteam. Als iemand door het ijs zakt hoeft dat niet te betekenen dat diegene meteen overleden is."

Wacht op de hulpdiensten en probeer de exacte locatie door te geven. Dit verkort de zoektijd.

De brandweer is meestal binnen tien minuten ter plaatse. Dat is normaal gesproken ruim op tijd iemand te redden. Zelfs als die persoon onder het ijs is geraakt en niet meer is bovengekomen. "Wij hanteren een reddingstijd van een uur, zelfs als iemand onder het ijs is geraakt. Ga dus niet zelf het ijs op, want die persoon is er niet voor niets doorheen gezakt. Het ijs is daar dus zwak."

Daarnaast kan het juist ook averechts werken om iemand uit het water te trekken. "Als mensen onderkoeld zijn, moet je ze als porselein behandelen. De kleinste aanraking kan dodelijk zijn."