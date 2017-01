'Sadistische ontgroening voor Duitse rekruten'

Militairen op de Duitse legerbasis Pfullendorf hebben zich schuldig gemaakt aan mishandeling en vernedering van rekruten, schrijft weekblad Der Spiegel. Er zouden sadistische ontgroeningsrituelen zijn gehouden bij de opleiding voor hospikken.

Het tijdschrift beschrijft mensonterende praktijken op de kazerne. Zo zouden nieuwkomers zich hebben moeten uitkleden tijdens de opleiding en werden er opnames van hen gemaakt. Ook zouden slachtoffers tampons anaal hebben moeten inbrengen. Ook dat werd gefilmd.

Daarnaast zouden er militairen urenlang naakt op een stoel zijn vastgebonden terwijl ze met een tuinslang werden natgespoten. Volgens Der Spiegel houdt de Bundeswehr er rekening mee dat bij onderzoek nog meer misstanden naar boven zullen komen.

Leiding

Er waren in 2015 al verhalen over wangedrag bij de hospik-opleiding. Onderzoek leverde echter toen niks op. In oktober vorig jaar wendde een vrouwelijke militair zich rechtstreeks tot de minister met nieuwe beschuldigingen.

Inmiddels zouden zeven mensen zijn ontslagen en worden vervolgd wegens vrijheidsberoving en mishandeling. De commandant van de basis en vier anderen zijn overgeplaatst om een nieuwe start te kunnen maken. Er wordt nog onderzocht wat de leiding wist van de praktijken.