Na twee jaar weer eens zege voor Reichelt

Hannes Reichelt heeft de afdaling in Garmisch-Partenkirchen op zijn naam gebracht. Het was zijn eerste wereldbekeroverwinning in bijna twee jaar en de twaalfde in totaal. Reichelts laatste zege dateert van 7 maart 2015, destijds won hij de afdaling in het Noorse Kvitfjell.

De 36-jarige Reichelt had dit seizoen nog niet veel aansprekende resultaten geboekt. Alleen in Santa Caterina haalde hij het podium (tweede op de Super G).

Reichelt ging als eerste van start in Garmisch, waarna niemand sneller was. Op 0,16 seconde werd Peter Fill uit Italië tweede. De Amerikaan Travis Ganong, die vrijdag op de Kandahar-piste nog de beste was op de afdaling, kwam niet verder dan elfde plaats.

De wedstrijd van vrijdag werd nog ontsierd door veel valpartijen. Nu bleef nagenoeg iedereen op de been.