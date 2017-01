Kodaira blijft ongeslagen op de 500 meter

Nao Kodaira blijft maar winnen op de 500 meter. De 30-jarige Japanse was bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn net als vrijdag de snelste op de 500 meter.

Het verschil met de nummer twee was nu zelfs nog groter. Kodaira won in 37,57 (0,14 seconden langzamer dan vrijdag) en Karolina Erbanova eindigde als tweede in 38,28. Het brons was voor Heather Bergsma (38,43).

Het is voor Kodaira al de zevende wereldbekerzege van het seizoen. Ze won alle 500 meters waar ze aan de start verscheen. De wereldbeker in Astana sloeg ze over.