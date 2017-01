Zo'n veertig Turkse NAVO-militairen vragen asiel in Duitsland

Zo'n veertig Turkse militairen die werkten voor de NAVO in Duitsland hebben politiek asiel gevraagd in de Bondsrepubliek. Dat melden het Duitse blad Der Spiegel en het ARD-programma Report Mainz op basis van een interview met twee Turkse officieren die voorheen aan de NAVO verbonden waren.

De veertig zouden vooral hoge officieren zijn. Volgens de Duitse media worden de militairen in Turkije afgespiegeld als terroristen en in verband gebracht met de mislukte staatsgreep in juli. Enkele weken na de coup werden zij ontslagen door het Turkse ministerie van Defensie.

De officieren zeggen zelf dat ze niet betrokken waren bij de coup. Ze vrezen dat ze bij terugkeer naar Turkije worden gearresteerd en worden gemarteld.

Recht op asiel

De Duitse vreemdelingendienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken zeggen dat de asielverzoeken worden behandeld als ieder ander verzoek. Volgens de Duitse grondwet hebben politieke vluchtelingen recht op asiel.

Parlementslid Stephan Mayer van regeringspartij CSU zegt dat de militairen niet teruggestuurd kunnen worden naar Turkije. "Daar komen ze meteen in de gevangenis terecht."

Donderdag spreekt Bondskanselier Merkel voorafgaand aan de Europese top in Malta met de Turkse regering. President Erdogan overweegt stappen tegen Griekenland, waar het hooggerechtshof donderdag weigerde acht gevluchte militairen uit te leveren aan Turkije.

Eerdere asielaanvragen

In november werd bekend dat een aantal Turkse NAVO-militairen asiel heeft aangevraagd in EU-landen. Destijds was niet bekend om hoeveel man het ging of welke rang zij hadden.