Gut de beste op de afdaling, Vonn weer gevallen

Lara Gut heeft voor de vijfde keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De Zwitserse skiester, die al drie keer de beste was op een Super G en één keer op een reuzenslalom, zegevierde op de afdaling in Cortina d'Ampezzo.

Gut was slechts 0,05 sneller dan de Italiaanse Sofia Goggia. De Sloveense Ilka Stuhec behield met een derde plaats de leiding in het wereldbekerklassement. Voor de 25-jarige Zwitserse is het de 23ste WB-zege in totaal.

Lindsey Vonn leek hard op weg de tijd van Gut te verbeteren, maar gleed hard onderuit. De Amerikaanse, die eerder deze maand na bijna een jaar blessureleed haar rentree maakte en in Garmisch-Partenkirchen nog met de zege aan de haal ging, was vrijdag tijdens de training ook al gevallen. Ze lijkt zich niet ernstig geblesseerd te hebben.