Zorgautoriteit onderzoekt gesjoemel tandkliniek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt of de Amaliakliniek in Kerkrade haar patiënten te veel geld rekent voor kronen en bruggen. Het onderzoek volgt op een inval van de NZa eind vorig jaar bij de tandkliniek. Daarbij werd administratie in beslag genomen.

Het is volgens 1Limburg nog niet helemaal duidelijk hoe de kliniek de cliënten precies benadeelt. De NZa spreekt slechts van "een oneigenlijke, prijsopdrijvende constructie".

Alle tandartsen in Nederland werken met door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Daarbij is een uitzondering gemaakt voor kronen, maar niet voor alle kronen mogen tandartsen hoge prijzen vragen.

China, Thailand of Polen

Tandartsen moeten goedkope kronen die worden gemaakt in landen als China en Thailand voor de inkoopprijs aan hun cliënten verkopen. Ze mogen er dus geen winst op maken. De NZa vermoedt dat de Amaliakliniek dat toch doet.

Sinds dat de mogelijkheid bestaat om digitale scans te maken voor een kroon, krijgen jaarlijks duizenden Nederlandse patiënten een kroon die is besteld in Azië. Een Chinese kroon kost 89 tot 180 euro, een Nederlandse het dubbele. Er zijn geen aanwijzingen dat de Aziatische kronen van mindere kwaliteit zijn.