Penaltydrama: record dreigt in de eredivisie

Hoe moet het nu verder met de strafschoppen van PSV en Ajax? "Ik zou vertrouwen houden in Pereiro en Schöne. Ze hebben beiden over het algemeen een goede, vaste trap en hebben ook een bepaalde koelheid over zich", aldus Vermeulen.

"Jetro Willems zou bij PSV ook een goede kandidaat zijn, als je puur naar zijn traptechniek kijkt. Maar de vraag is of hij mentaal geschikt is. Bovendien is het een kwestie van hiërarchie."