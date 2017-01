Nuchtere Bolt na verlies goud Peking: zulke dingen gebeuren

Usain Bolt heeft voor het eerst gereageerd nu zeker is dat hij de gouden olympische estafettemedaille van Peking 2008 kwijt is. De 30-jarige Jamaicaan doet dat opvallend nuchter: "Zulke dingen gebeuren in het leven."

Zijn ploeggenoot Nesta Carter is de reden dat Bolt één gouden plak minder heeft. Uit een hertest is gebleken dat Carter op de 4x100 meter liep met het verboden middel methylhexanamine in zijn lichaam. "Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik hoop dat hij het zichzelf niet zo kwalijk neemt", aldus een milde Bolt.