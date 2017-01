Van der Valkhotel Hoofddorp ontruimd na overlast

Het Van der Valk-hotel aan de A4 bij Hoofddorp is vanmorgen ontruimd omdat jongeren overlast veroorzaakten. Een grote groep die logeerde in het hotel hield zich niet aan de huisregels. 

De leiding van het hotel besloot daarom het hotel te ontruimen. De beveiliging riep de hulp in van de politie. De groep had zich verspreid over zo'n 25 kamers.