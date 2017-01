Zelfmoord na vertoning bewakingsbeelden in opsporingsprogramma

In Oldenzaal heeft een 68-jarige vrouw zelfmoord gepleegd nadat het opsporingsprogramma Onder de Loep van RTV Oost beelden had vertoond waarop te zien is dat zij in een winkel van Xenos een portemonnee meeneemt. De portemonnee was van een 78-jarige vrouw die hem na het afrekenen vergat mee te nemen.

Nadat de beelden bij RTV Oost waren vertoond, meldde de vrouw zich bij de politie. Hoewel de beelden hierna niet meer bij de zender te zien waren, staan ze nog wel op de website Dumpert, waar ze meer dan 400.000 keer zijn bekeken. Op Dumpert leidde het tot heftige reacties.

De vrouw heeft een dag nadat de video is vertoond zelfmoord gepleegd.

Herkenbare beelden

De familie van de vrouw heeft het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd om na te denken over de criteria voor het vertonen van herkenbare beelden. OM-topman Ernst Pols zegt tegen het AD dat dit de eerste zelfdoding zou zijn die mogelijk een relatie heeft met een opsporingsprogramma en de internetreacties hierop.

Tegen de krant verklaart het OM achter het besluit te staan om de beelden uit te zenden. Op niet-vertoonde beelden zou te zien zijn dat de vrouw "meerdere kansen heeft gehad om tot inkeer te komen".

Directeur Marcel Oude Wesselink van RTV Oost wil geen uitspraken doen over een mogelijk verband tussen de zelfmoord en de uitzending van Onder de Loep. "Het is voor mij wel een reden om als omroep nog eens met het OM om de tafel te gaan zitten", zegt hij.