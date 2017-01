Britse koningshuis zet documenten 'mad king George' online

Het Britse koningshuis zet vandaag een grote hoeveelheid documenten online uit de tijd van koning George III.

De vorst staat bekend als America’s last king en 'mad king George' genoemd. Hij regeerde van 1760 tot 1820 en is daarmee de langst regerende mannelijke Britse vorst.

George III had aan zeldzame erfelijke bloedziekte. Daardoor leed hij aan slapeloosheid en een hoge bloeddruk en was hij gevoelig voor zonlicht. Ook was hij vaak verward. In zijn tijd werd dat gezien als teken van waanzin. Historici vermoeden op basis van de symptomen die de koning vertoonde dat hij een bipolaire stoornis had.

Persoonlijke documenten

De documenten worden online gezet met steun van koningin Elizabeth. Het is een onderdeel van een 5-jarig project waarbij 350.000 documenten van de zogeheten Georgian Papers worden gedigitaliseerd.

Een van de belangrijkste documenten is een handgeschreven conceptbrief waarin George zijn abdicatie aankondigt die hij schreef in 1783. De koning schreef de brief tijdens een politieke crisis, die ontstond omdat er maar moeilijk een regering kon worden gevormd. De brief werd uiteindelijk nooit gebruikt.

Uit de documenten blijkt dat George met grote belangstelling de gebeurtenissen in de Amerikaanse koloniën volgde, waar tussen 1775 en 1783 de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog woedde. In die oorlog verklaarde de Verenigde Staten zich onafhankelijk van Groot-Brittannië.

Naast de laatste Britse koning van wat de Verenigde Staten is geworden, was George ook de eerste koning van Australië. Onder zijn heerschappij werd ook de Union Jack ingesteld als nationale vlag van Groot-Brittannië.

Documentaire

In het archief is een brief ontdekt van koningin Charlotte, met daarin een blonde lok van prins Alfred. Alfred was de zoon van Charlotte en George III en overleed nadat hij in zijn eerste levensjaar werd gevaccineerd tegen pokken.

Deze maand zendt de BBC een documentaire uit over George III die de omroep op basis van de documenten liet maken.