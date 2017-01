Huurprijzen in de vrije sector flink gestegen

Huurwoningen in de vrije sector zijn het afgelopen jaar een stuk duurder geworden. De gemiddelde prijs per vierkante meter lag het laatste kwartaal van 2016 zo'n negen procent hoger dan het jaar ervoor.

Dat concludeert online huizenaanbieder Pararius op basis van een inventarisatie van de eigen woningen. Pararius is een van de grotere huizensites in Nederland. Het bedrijf heeft zo'n 20.000 huurwoningen op zijn site staan en verhuurde er afgelopen kwartaal ongeveer de helft.

Groningen

Opvallend is de snelgroeiende populariteit van huurhuizen in de stad Groningen. Het aanbod stijgt er niet mee met de vraag.

Moesten Groningers begin 2010 voor een vierkante meter in de stad gemiddeld nog 11,12 euro per maand aan huur neertellen, eind vorig jaar was dat al 13,26 euro. Dat betekent dat de maandelijkse huur van een woning van 50 vierkante meter met ruim honderd euro is gestegen.

Expats

Dat komt onder meer door de toenemende belangstelling voor de stad onder expats, aldus Jasper de Groot van Pararius. De gemeente wil internationale bedrijven naar zich toe halen en helpt buitenlandse werknemers met werkvergunningen en informatie over huisvesting. Omdat die expats meestal maar zo'n drie jaar blijven, zoeken ze liever een huurhuis dan een koopwoning.