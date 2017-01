'Onderwereld helpt jihadisten steeds vaker aan wapens'

De banden tussen jihadisten en criminelen worden nauwer. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof in een interview in het AD. Jihadisten komen daardoor makkelijker aan wapens en dat baart de inlichtingendiensten zorgen.

Volgens Schoof is de verwevenheid tussen de onderwereld en jihadisten iets van de laatste tijd. "Dat zagen we een paar jaar geleden echt nog minder. Als Syriëgangers terugkomen, dan weten ze waar ze aan spullen en diensten moeten komen."

Schoof zegt dat criminelen niet alleen wapens of explosieven leveren, maar ook helpen om mensen het land in of uit te smokkelen. Als voorbeeld noemt de NCTV de arrestatie van een Franse Syriëganger, vorig jaar maart in Rotterdam. Daarbij werd onder meer munitie in beslag genomen die was gekocht van Antilliaanse criminelen, schrijft het AD.

"Ik kan me niet herinneren dat er ooit eerder in relatie tot terreur zo'n grote wapenvondst is gedaan", zegt Schoof in de krant. "Een verontrustende ontwikkeling."

Volgens Schoof zijn de inlichtingendiensten en de politie bezig om de netwerken van jihadisten en criminelen in kaart te brengen.