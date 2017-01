Britse acteur John Hurt (The Elephant Man) overleden

De Britse acteur John Hurt is op 77-jarige leeftijd overleden. Hurt is onder meer bekend van hoofdrollen in The Elephant Man en Midnight Express. Voor die laatste rol won hij een Golden Globe. Ook speelde hij in een aantal Harry Potter-films.

Hurt was meer dan 60 jaar actief in de filmwereld en speelde in meer dan 200 films en televisieseries. Twee keer werd hij genomineerd voor een Oscar. Een daarvan was voor zijn vertolking van The Elephant Man uit 1980, de andere nominatie was voor zijn rol in de film Midnight Express (1978).

Vorig jaar nog speelde hij in Jackie, een film over de Amerikaanse first lady Jacqueline Kennedy Onassis. In 2014 werd hij geridderd door koningin Elizabeth.

Hurt was al een paar jaar ziek. In 2015 maakte hij bekend dat er alvleesklierkanker bij hem was geconstateerd.