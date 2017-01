Colombia en Peru scharen zich achter Mexico

Hoewel Kuczynski de naam van Trump niet noemde, was het duidelijk dat hij met de boodschap zijn onvrede uitsprak over de manier waarop de VS onder Trump omgaat met zijn traditionele bondgenoten in Latijns-Amerika.

Onder druk

De relatie tussen de VS en Mexico staat onder druk. De Mexicaanse president Peña Nieto zou volgende week naar Washington gaan voor overleg met Trump, maar dat bezoek zegde hij gisteren af. De Mexicaan wil niet betalen voor de grensmuur die Trump wil bouwen op kosten van Mexico.

Gisteren hebben Trump en Peña Nieto met elkaar gebeld. In het telefoongesprek erkenden de twee hun verschil van mening en beloofden ze er samen uit te komen.