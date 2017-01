30 partijen uit verkiezingsrace, lopen stuk op 'antieke procedure'

Nieuwe partijen hebben de grootste moeite om voldoende steunbetuigingen te verzamelen voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens het AD haken zeker 30 van de 66 nieuwkomers daarom af.

Om in heel Nederland op de kieslijst te komen, moet een nieuwe partij in elk van de twintig kiesdistricten dertig steunbetuigingen laten tekenen. Alleen in het kiesdistrict Bonaire zijn tien handtekeningen voldoende. Het totaal aantal vereiste handtekeningen komt daardoor op 580.

De steunbetuigingen moeten maandag binnen zijn bij de Kiesraad. Langs de deuren gaan om mensen een krabbel te laten zetten kan niet; de ondertekening moet gebeuren op het gemeentehuis. Dat blijkt voor veel nieuwkomers een onoverkomelijke hindernis, blijkt uit een rondgang van het AD.

Geen publiciteit

"Ik moest in mijn eentje de straat op om mensen te werven", vertelt Piet Hein Koning van de partij Healthy Earth, die de helft van Nederland terug wil geven aan de natuur. "Een paar mensen zouden me helpen, maar die kwamen niet opdagen."

De partij De Republikeinen staat op 133 handtekeningen. "Dan houdt het op", zegt initiatiefnemer Ben van Herwijnen. "Er is genoeg weerstand tegen het koningshuis, maar veel mensen blijken dan toch bang om dat hardop te zeggen. En we kregen amper publiciteit."

Ook andere nieuwkomers klagen dat ze te weinig aandacht in de media krijgen. "Ik ken iemand bij De Wereld Draait Door, dus ik had op de nodige publiciteit gerekend", vertelt Gerrit Meerhof van de partij Verantwoordelijk Bestuur. "Maar dat ging niet door. En zonder aandacht krijg je gewoon geen steun."

Antieke procedure

Maar ook bekendere nieuwkomers, zoals GeenPeil en de Partij voor de Niet-Stemmers, hebben moeite om aanhangers ertoe te bewegen naar het gemeentehuis te gaan. GeenPeil heeft volgens boegbeeld Jan Dijkgraaf nu genoeg handtekeningen verzameld in 19 van de 20 kiesdistricten.

De Partij voor de Niet-Stemmers van advocaat Peter Plasman, die in de Tweede Kamer nergens voor of tegen wil stemmen, heeft pas in vier districten voldoende steunbetuigingen bij elkaar gekregen. "We hopen in de meeste districten mee te kunnen doen, maar het wordt doorwerken tot maandag", zegt Plasman.

Hij vindt de procedure, die bedoeld is om het kaf van het koren te scheiden, achterhaald. "Een drempel is prima, maar dit is een antieke procedure. Daar moet echt iets aan gebeuren."

Hoe het gaat met de partij Artikel 1 van Sylvana Simons is niet bekend. De partij wilde niet reageren op vragen van het AD.