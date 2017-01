Zeeuwse politie beschiet auto die op agent inreed

De Zeeuwse politie is op zoek naar een automobilist die in Zierikzee op een agent was ingereden. De politie loste een schot, maar de auto ging ervandoor. De bestuurder is nog voortvluchtig.

Agenten waren afgekomen op een melding van vuurwerkoverlast in de Schelphoekstraat in Zierikzee. Daar probeerde de automobilist een agent aan te rijden, maar die bleef ongedeerd. 

Verschillende eenheden van de Zeeuwse politie zijn nu naar de automobilist op zoek. Ze krijgen daarbij hulp van de politiehelikopter en van eenheden uit Rotterdam.