Trump 'extreem streng' voor vluchtelingen, NAVO laat hij nog met rust

President Trump wil vluchtelingen die naar de Verenigde Staten willen komen "extreem doorlichten". Met de maatregel wil hij het aantal vluchtelingen dat de VS binnenkomt verminderen en terroristen buiten de deur houden.

"We willen ze hier niet", zei Trump tijdens het tekenen van het decreet. "We willen er zeker van zijn dat we de dreiging waartegen onze militairen overzee vechten, niet binnenhalen."

Immigratie was een van de speerpunten van zijn verkiezingscampagne. Afgelopen week gaf hij in dat kader ook al het startschot voor de bouw van een muur tussen Mexico en de VS.

De enige vluchtelingen die het land wel binnen mogen komen, zijn diegenen die "ons land steunen en van onze mensen houden", aldus Trump. Syrische christenen krijgen prioriteit, zegt hij.

Visumstop

Het Witte Huis heeft de tekst van het decreet nog niet gepubliceerd, maar in een ontwerptekst die in handen is van Amerikaanse media zou ook staan dat er ten minste 30 dagen geen visa meer mogen worden afgegeven aan mensen uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen.

Trump tekende de presidentiële order in het Pentagon. Daar ondertekende hij ook plannen voor de modernisering van het Amerikaanse leger. Even daarvoor werd de nieuwe minister van Defensie James Mattis beëdigd. Trump noemde Mattis "een man van actie".