Guido (9) heeft nu ook shirt van Arjen Robben

De 9-jarige Guido Sibering heeft nu ook een shirt gekregen van Arjen Robben. Dat vertelde hij vrijdagavond in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken. Guido heeft een 3D-geprinte prothese in de kleuren van de Duitse club. Daar vertelde hij eerder over in hetzelfde radioprogramma. Als verrassing sprak Robben toen een boodschap voor hem in.

Nu heeft hij een wedstrijdshirt, gedragen en wel, met handtekening aan Guido gestuurd. "Toen ik het shirt zag, gingen er weer overal emoties door mij heen..."