Russische radarbeelden MH17 niet goed leesbaar

De radarbeelden over de ramp met vlucht MH17 die Rusland in oktober aan Nederland overhandigde zijn niet goed te lezen. Ze zijn aangeleverd in een formaat dat afwijkt van het standaardformaat dat voor internationale onderzoeken wordt gebruikt.

Volgens Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie is er tot nu toe geen enkele conclusie te trekken uit de beelden. "Er is eerst aanvullende informatie nodig om de betekenis van de radarbeelden goed te kunnen begrijpen", zegt hij .

Het internationale onderzoeksteam JIT vraagt Rusland om aanvullend materiaal dat het lezen van de informatie alsnog mogelijk maakt.

Buk-raket

Op 28 september vorig jaar verscheen het rapport van het JIT waarin bekend werd gemaakt dat vlucht MH17 is neergehaald met een Buk-raket van Russische makelij, die vanuit Rusland naar het oosten van Oekraïne is gebracht.

Rusland zei toen over radarbeelden te beschikken die bewijzen dat het vliegtuig niet is neergeschoten vanaf grondgebied dat in handen was van pro-Russische rebellen.