VVV verstevigt koppositie in Jupiler League

In de Jupiler League is koploper VVV-Venlo uitgelopen op MVV Maastricht en NAC Breda. Het won met 3-0 bij FC Oss dankzij Joey Sleegers (na pover verdedigen van Justin Mathieu) en Delano van Crooij, die scoorde met een schuiver en een afstandsschot.

MVV speelde thuis met 1-1 gelijk tegen NAC, dat in zijn derde duel met Stijn Vreven als coach op de bank zijn eerste punten in vier wedstrijden verspeelde. MVV kwam na rust op voorsprong dankzij Patrick Nkoyi, die de laatste schakel was in een vloeiende aanval. Leroy Labylle hielp NAC kort voor tijd met een eigen doelpunt aan een punt.

FC Volendam won door een vrije trap van Joey Veerman met 1-0 bij Telstar en klom ten koste van MVV naar de derde plaats.