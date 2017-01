Surinaamse scholieren staken met leraren, maar willen eigenlijk les

Bij het kantongerecht aan de Grote Combéweg in het hart van Paramaribo is het verkeer totaal ontwricht. Binnen dient een kort geding tegen stakende leraren. Buiten het gebouw staan zo'n 1500 leerkrachten. Ze zetten hun eisen kracht bij en ondersteunen zingend hun vakbondsleider Wilgo Valies, die bij de rechter de zaak verdedigt. 'Get up, stand up. Stand up for your right.'

Wanneer de zwarte, glimmende terreinwagen met de regeringsdelegatie arriveert, wordt die met een massaal boegeroep welkom geheten.

Tussen de demonstrerende leraren staat een groepje scholieren. "Wij ondersteunen de eisen van de leraren, maar vinden ook dat de scholen zo snel mogelijk weer open moeten. We raken hopeloos achter op deze manier", zegt Zefan (19). "Straks moeten we onze vakanties gaan opofferen om ervoor te zorgen dat dit geen verloren lesjaar wordt", vult Derryl (17) aan.

Al bijna drie weken hebben de jongens geen les meer gehad. Hun school 'Atheneum 4' is dicht, omdat een groot deel van de leraren staakt.