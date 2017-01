Nog meer steun voor 'linkse' klimaatwet PvdA en GroenLinks

De 'linkse' Klimaatwet van PvdA en GroenLinks kan rekenen op de steun van SP, D66 en ChristenUnie. In die wet wordt vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia sterk wordt verminderd, met als uitkomst dat het aandeel duurzame energie in 2050 100% is.

De doelstellingen in de Klimaatwet, die na de verkiezingen nog door de Tweede Kamer moet worden behandeld, zijn iets strenger geformuleerd dan die uit het energieakkoord en de energieagenda van het kabinet. Ze worden per jaar in de wet vastgelegd, terwijl het energieakkoord geen wettelijke verplichting kent.