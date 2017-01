Ihle laat op 500 meter thuispubliek juichen, Smeekens derde

Smeekens hield een goed gevoel over aan zijn eerste 500 meter van dit weekend. "Het was geen fantastische rit, maar het was okay. Ik kan zo met een goed gevoel naar Zuid-Korea." In Gangneung, in Zuid-Korea, staan over twee weken de WK afstanden op het programma.

Na de finish ging Smeekens onderuit. "Ik kwam niet helemaal goed uit en daar lag ik. Het gaat wel. Ik maak me altijd meer zorgen om mijn schaatsen. Als die maar goed zijn voor de volgende rit. Ik heb een paar schaafplekjes en alles is een beetje beurs."